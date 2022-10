Minacce a sindaco anticamorra | due arresti nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – Davanti alleai suoi figli, ildi Sant’Antonio Abate (Napoli), Ilaria Abagnale, non ha esitato un secondo di più a denunciare alle forze dell’ordine le pressioni di un boss di un clan emergente di camorra. “Ilsi faccia i c. suoi – l’intimidazione fatta arrivare al primo cittadino del comune sui Monti Lattari – la smetta di fare il carabiniere, altrimenti può succedere qualcosa ai suoi figli”. Di qui la denuncia del. E oggi i carabinieri di Torre Annunziata, e gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere e aglidomiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di due persone, ritenute ...