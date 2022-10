Inter | Gazzetta | “Nerazzurri che boccata d’aria con la Champions”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadramette il turbo in Europa per i vari premi ad oggi in maniera importante. “che si gusta due settimane con vista sugli ottavi diLeague, è pure una società che comincia a fare i conti e si scopre più comoda in termini economici. Il riferimento è ai soldi che potrebbero entrare nelle casse nerazzurre. Se tra meno di due settimane il Viktoria Plzen risulterà giusto un ostacolo temporale e non sportivo verso la vittoria. “Dieci milioni, appunto, è la differenza tra il traguardo che il club aveva fissato nel budget, ovvero il terzo posto nel girone e la retrocessione in Europa League, e quello che invece ora è alla portata di Lautaro e compagni. Il differenziale è di 5,6 milioni, tra i 9,6 garantiti dagli ...