(Di venerdì 14 ottobre 2022) Aideidobbiamo tanto, e non soltanto perché Christina Moser è stata l’ultima stella a splendere nel mondo dei vivi. Come spesso sosteniamo, ogni artista deve essere anche divulgatore, e ihanno fatto proprio questo. Prima Chrisma, poi, ma sempre genuini e riluttanti verso l’etichetta punk che la critica ha spesso loro attribuito per il look talvolta aggressivo e per il contesto storico in cui nacque il progetto. Del resto, anche Anna Oxa si presentò a Sanremo come una delle Banshee di Siouxsie Sioux ai tempi di Un’Emozione Da Poco, ricordate? Dalla disco alla synthwave, dall’elettronica al pop: rispetto alla veramente scarsa attinenza con il ’77 estetico dei Sex Pistols, ihanno trovato giustizia nell’accostamento alla scuola teutanica ...

OptiMagazine

... con il quale l'artista si è aggiudicato i plausi di importanti media musicali tra cui SPIN che lo annovera tra imusicisti del 2021. La scrittura di '5AM Paradise', terzoper Old Sea ...Face It Alone comparirà proprio in una speciale riedizione del tredicesimodei Queen uscito ... ecco quello che devi sapere Notizie, recensioni e guide all acquisto suigadget del ... I migliori album dei Krisma, da Chinese Restaurant a The Best Tra storytelling carico di emozioni, synth retro e chitarre indie-folk-pop, '5AM Paradise' è il nuovo album, il terzo, del musicista e produttore ...Scopriamo insieme alcuni dei brani più famosi del celebre cantautore, sia nel periodo in cui era membri dei Pink Floyd, sia nella successiva fase da solista Roger Waters, nome completo George Roger Wa ...