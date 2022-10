Grande Fratello Vip | ex concorrente sorprende su Sonia Bruganelli | È irresistibile | se non fosse impegnata

A dare però ulteriori dettagli è stata la simpatica Orietta Berti , attualmente opinionista alVip. Tuttavia, la cantante ha fornito un triste particolare in merito alla pensione che ...dopo ilsuccesso tv - Non è la Rai, Striscia la Notizia - è rimasta a vivere a Milano dove lavora in un ristorante romano. Ma a scioccare il pubblico delVip , durante la diretta di giovedì sera, è stato il suo racconto sull'ex compagno che l'ha cacciata di casa in malo modo e all'improvviso dopo tre anni di relazione. Il compagno a cui ...