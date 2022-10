Giudice | «Apple potrebbe inserirsi per i diritti tv | ma non so se con Adl come intermediario»

(Di venerdì 14 ottobre 2022): «per itv dal 2024, ma non so se con Adl da» Alla fine di settembre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, incontratò il Ceo di, Tim Cook, in visita a Napoli per ricevere la Laurea Honoris Causa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il Corriere dello Sport all’epoca scrisse che l’idea di De Laurentiis era quella di far entrare Cook nella partita deitv della Serie A. “Il numero uno del Napoli, infatti, starebbe lavorando per spingere laad entrare nella partita deitv della serie A, in vista del triennio 2024-27. Laha già un servizio di streaming, con film e serie tv, a cui si è aggiunto ...

Tutto Napoli

...Clicca qui per ascoltare il podcast su Spotify Clicca qui per ascoltare il podcast su... sia europea sia italiana, come da parte di un. In definitiva, è evidente che nell'approcciare la ...Il tribunale ha inoltre imposto una multa pari a 19 milioni di dollari ad, oltre all'obbligo ... Ilche si è trovato ad affrontare il caso ha definito la decisione di non includere i ... L'economista Giudice: "Apple possibile dal 2024 per diritti tv, ma non so se ADL avrà ruolo da...