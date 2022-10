Fiumicino città cardio-protetta | in piazza Grassi inaugurato il primo defibrillatore automatico

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022)– È statoin, nel cuore di, ilDAE (esterno) pubblico della. Il dispositivo, utilizzabile da soccorritori non sanitari, è posizionato all’interno di una colonnina davanti alla sede della Pro Loco di, promotrice dell’installazione. “Questo è ildi nove defibrillatori che saranno installati in tutte le zone della– ha spiegato il sindaco Esterino Montino -. Il secondo sarà a Villa Guglielmi, luogo scelto per l’alta frequentazione anche di persone che fanno sport e corsa, mentre gli altri saranno installati a Fregene, Maccarese, Aranova, Testa di Lepre, Torrimpietra, Passoscuro e in ...