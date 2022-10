Face it alone | l' inedito dei Queen mette i brividi

Itè finalmente qui. La notizia, iniziata a circolare la scorsa estate, aveva riempito di aspettative i fan: Brian May e Roger Taylor , ultimi rappresentanti della mitica band dei Queen , ...Brian May e Roger Taylor hanno fatto trapelare per la prima volta durante l'estate la notizia di una canzone ritrovata dei Queen, il branoitè già uscito simultaneamente in tutto il mondo il 13 ottobre 2022. Il brano, inizialmente registrato nel 1989 ( due anni prima della morte di Freddie Mercury) per l'album The Miracle ...Face It Alone è finalmente qui. La notizia, iniziata a circolare la scorsa estate, aveva riempito di aspettative i fan: Brian May e Roger Taylor, ultimi rappresentanti della mitica band dei Queen, ave ...I Queen, con un comunicato che è stato condiviso in tutto il mondo, hanno annunciato l'arrivo di un inedito con la voce di Freddie Mercury.