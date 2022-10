Del foggiano | ucciso in conflitto a fuoco con la polizia Tentata rapina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Avvenuto a Cesinari, in provincia di Avellino. A bordo di un furgone i malviventi stavano attendendo il portavalori per assaltarlo, stando alla ricostruzione degli investigatori. Nelcon laun uomo delè morto: ritenuto componente della banda. Un bandito è stato catturato, gli altri sono fuggiti. L'articolo Delincon la proviene da Noi Notizie..

FoggiaToday

Con Usb e Lega Braccianti si è messo in prima linea contro lo sfruttamento e il caporalato, specialmente in Puglia e nel. Promotore di numerose manifestazioni dopo i tristi eventi2018 ......prima linea contro lo sfruttamento dei braccianti e il caporalato prima con l'Usb e poi con la Lega Braccianti di cui è cofondatore è molto presente in Puglia in particolare nei 'ghetti'... Il debutto dei parlamentari foggiani: selfie e dediche nel primo giorno in aula Il conflitto a fuoco, avvenuto nella frazione di Cesinali, è costato la vita a uno dei malviventi: il gruppo - a quanto si apprende - era tenuto sotto controllo da parte degli agenti delle Questure di ...Soumahoro è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra: "Questi stivali in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame" ...