CorMez | il Napoli teme che l’infortunio di Anguissa sia di natura muscolare

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ilè in apprensione per. Il club di De Laurentiischeche lo ha costretto ad uscire dal campo durante-Ajax sia die che quindi il centrocampista possa saltare diverse partite. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ieriha svolto solo terapie. Oggi farà gli esami strumentali che evidenzieranno la diagnosi per il fastidio ai flessori della gamba destra rimediato durante la partita di Champions League di mercoledì. “In casasiun problemache possa fargli saltare varie partite, oggi ci sarà la diagnosi definitiva.è unico per caratteristiche, non è un caso che sia il terzo giocatore più ...