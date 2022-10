Come tornare alla versione precedente di Windows 11 Downgrade

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Anche gli aggiornamenti di, per quanto utili e necessari, possono dare problemi inaspettati al computer, al punto da rendere impossibile proseguire con l'attività al PC. Per questo motivo Microsoft fornisce a tutti un'opzione nel sistema che permette diindietro dopo l'instzione di un aggiornamento, in modo da fare ildie ripristinare la situazione. Questo strumento di ripristino o rollback è disponibile in ognidi11, ma dovremo agire subito dopo l'aggiornamento visto che, se lasciamo passare troppo tempo (oltre 10 giorni), il sistema non permetterà più diindietro ufficialmente (in realtà possiamoindietro ma solo da prompt dei ...