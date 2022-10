Basket femminile | Serie A1 2022-2023 | Schio-Bologna | il remake della finale scudetto è clou della 4a giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quartatutta da vivere inA1. Il campionato, infatti, offre una sfida di grandissimo spettacolo, ildelle ultime tre finali disputate in territorio italiano (Coppa Italia, campionato, Supercoppa): Famila-Virtus. Ma c’è anche tanto altro da vedere e vivere. BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO-E-WORK FAENZA (Sabato 15 ottobre, ore 19:00) Per le toscane è caccia al tentativo di sbloccarsi dalla codaclassifica, facendolo davanti al pubblico amico. Confronto importante per varie ragioni tra due compagini che sono sostanzialmente al completo, ma soprattuttoda ricordare per Licia Schwienbacher, che in A1 ha iniziato a giocare proprio con la maglia faentina. RMB BRIXIA ...