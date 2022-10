“The loneliest” | la dark ballad dei Måneskin

È finalmente uscito il video musicale della nuova canzone dei Maneskin: ''. Alla fine della clip, il frontmane del gruppo Damiano David muore affogato. Una scena che lo stesso cantante ...Maneskin, il nuovo singoloLo scorso 7 ottobre i Maneskin hanno pubblicato il loro nuovo singolo "". In una recente intervista su Spotify, Damiano David ha spiegato il significato di questa ballad, ...Il videoclip di "The loneliest" è la perfetta cornice di questa ballata dai toni cupi e surreali che attinge a piene mani dal gotico.Parlando in una diretta su YouTube, Damiano dei Maneskin ha rivelato di aver pensato di morire sul set del video di The Loneliest ...