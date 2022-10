Pratiful 2! Eliana Michelazzo ospite di Verissimo Pronta a sbugiardare Pamela Prati su Mark Caltagirone?

(Di giovedì 13 ottobre 2022)in una sua precedente ospitata aDopo le nuove dichiarazioni disul “caso” nella casa del Grande Fratello Vip,- l’ex manager della showgirl sarda coinvolta nella faccenda insieme aPerricciolo – èa dire la sua. La donna, come riporta Dagospia, sarà infatti tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata diin onda domenica 16 settembre 2022. Un’ospitata, quella della, che si spera “ricca” di colpi di scena o, quantomeno, di rivelazioni che possano mettere un punto. Lo scorso lunedì, mentreraccontava la “sua verità” ad Alfonso ...

Ecco cosa scrive in merito Candela:atto secondo. Dopo la sceneggiata di Pamela Prati al Grande Fratello Vip avvistata a Cologno MonzeseMichelazzo. L'ex manager sarà ospite domenica ...ha lanciato una shade alla gieffina: ' E chissà se Pamela prati troverà l'amore nella casa ... Possiamo dire che è ufficialmente iniziata la seconda stagione diA seguito della denuncia sporta dai genitori del bambino che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, inesistente figlio malato ...Eliana Michelazzo ha scelto di tornare a parlare del caso Mark Caltagirone e delle verità non dette di Pamela Prati.