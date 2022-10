Omicidio Roberta Siragusa | condannato all’ergastolo il 21enne Pietro Morreale | “L’ha bruciata viva | non si è pentito”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non ha mostrato alcun segno di pentimento, anzi, a detta dell’avvocato della famiglia di, “ha avuto l’ardire di negare perfino le prove che invece venivano sapientemente raccolte in contraddittorio tra le parti”. IlMonreale è statodalla corte d’assise di Palermo con l’accusa di aver tramortito e bruciatola fidanzatadi soli 17 anni. Il delitto fu commesso a Caccamo la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2020 e, all’epoca, il giallo era durato solo pochi giorni: i carabinieri, da subito scettici sulla versione fornita da, ne disposero il fermo con l’accusa dipluriaggravato. Contro l’imputato, che ...

