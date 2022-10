Lorenzo Fontana | l' amico dei nazisti veronesi che definiva Putin una ' luce'

Candidato alla presidenza della Camera è, già vicepresidente a Montecitorio. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo., vicesegretario della Lega e più volte ministro, sarebbe in pole position per la presidenza della Camera. Lo apprende l'ANSA da diverse fonti parlamentari. "Non so niente, so di ...LA RUSSA PRESIDENTE DEL SENATO: IL “VAFFA” DI B. E I VOTI DELL’OPPOSIZIONE. Ignazio la Russa è il nuovo presidente del Senato, malgrado qualche colpo di scena e persino un “vaffa” incassato in Aula da ...Dopo l’elezione al primo colpo di Ignazio La Russa a presidente del Senato, è fumata nera nell’Aula della Camera anche nella terza votazione per l’elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quor ...