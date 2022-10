LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 29-22 basket | Eurolega 2022 in DIRETTA | squadre meno precise nel secondo quarto | bianconeri ancora avanti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-25 Ennesima bomba di Weiler-Babb, che sale a quota 10 punti! 30-22 1/2 per Cordinier ai liberi, altro punto di vantaggio per i! 29-22 Ojeleye sfrutta il fisico e va a segno nel pitturato, +7! 27-22 REPLICA WINSTON CON LA STESSA MONETA! 27-19 TRIPLA DI SEMI OJELEYEEEEEEE 24-19 Ci pensa Vladimir Lucic con un tripla a sbloccare il punteggio, -5! Polveri bagnate in apertura di seconda frazione, con le dueche non si sonosbloccate dopo un minuto e mezzo. Inizia ilal PalaDozza! Va in archivio il primo: laconduce per 24-16 sul ...

Le V - nere vogliono riscattare immediatamente la sconfitta rimediata contro l'AS Monaco (66 - 83) nel debutto continentale, in un match che segnava anche il ritorno dei bolognesi nell'Olimpo del ...Il Bayern Monaco, al pari della, non ha iniziato al meglio l'Eurolega : ko casalingo contro il Fenerbahce Istanbul per 62 - ... OA Sport , infine, vi offrirà la direttascritta , per non ...Alle 20:30, diretta Eleven Sports, la palla a due tra Virtus e Bayern. 1° quarto - PalaDozza pronto per la seconda giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball, in cui la ...La partita Padova – Virtus Verona di domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ottava giornata di Serie C ...