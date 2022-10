Juventus | Massimo Mauro | “Il ritiro è la consacrazione del fallimento”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Sono tre mesi che i problemi sono sempre gli stessi. Ma se la situazione è drammatica e nello spogliatoio si parla portoghese o spagnolo e se il giocatore più pagato parla in serbo è tutto più difficile. Sia ben chiaro, non voglio certo richiudere le frontiere, ma uno di Torino capisce ciò che capita alla Juve prima di uno di Buenos Aires o Rio. E questo ha portato il presidente a metterci giustamente la faccia e dire parole che non avrebbe pensato mai di dover pronunciare”. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore dellain un’intervista a Repubblica sul momento complicato dei bianconeri in Champions League e in Serie A. Perilnon è sufficiente: “Serve solo a far capire ai giocatori che società e tecnico sono disposti a adottare misure drastiche. Ma non è utile ...

... Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra,... Take Us Home: Leeds United e la docuserie Original italiana All or Nothing:, che offre un ...Quello che si può dire è che si spera che il Napoli non segua le orme dellasull'... ' Il Napoli deve lavorare per ottenere il, lavoreremo per raggiungere il'. Lavoro, lavoro, ...Gianluigi "Gigi" Buffon è uno tra i più grandi portieri della storia del calcio. Le sue parate nella Nazionale Italiana sono leggenda.L'esterno tedesco dell'Inter piace ai bianconeri, mentre il centrocampista granata è incerto sul rinnovo e piace alla Roma ...