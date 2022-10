Juve | via al ritiro | il derby può essere la svolta Ecco quando rientrano Di Maria | Chiesa e Pogba

Primo giorno di ritiro per la Juventus dopo la pesante sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions League. Giovanni Albanese e Filippo Cornacchia, ...Dati che, dopo l'ennesimo infortunio, hanno scatenato l'ira dei tifosi della. Juventus, i ... "Il bello è che hanno mandatoDybala per lo stesso motivo", "Acquisto completamente inutile, ...Contestazione dei tifosi contro il Presidente della Juventus con difesa del tecnico Massimilano Allegri. Indaga la Digos.Il giornalista a ha aggiunto: 'Me l'ha detto una persona influente vicina alla società bianconera', ma ha anche aggiunto di non credere a questa voce ...