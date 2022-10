Insigne annuncia | “Io e mia moglie abbiamo perso una bambina”

Leggi su zon

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La notizia era trapelata già nelle scorse settimane, ma questa volta arriva dalle parole di Lorenzol’annuncio ufficiale. Il calciatore partenopeo, intervenuto in conferenza stampa con il suo Toronto, ha chiarito i motivi delle difficoltànali dell’ultimo periodo. “E’ noto che io abbia dovuto affrontare probleminali in queste ultime settimane, – spiega– forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e miauna figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento:due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti”. Una tragedia che ha colpito la famiglia dell’ex attaccante del Napoli e che ha senza ...