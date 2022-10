Il Giornale sul mercato della Juve | zero fantasia e competenza | a differenza del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il. Adi quello delcapolista in Serie A. Ilboccia su tutta la linea ilestivontus. La squadra è uscita indebolita dalla sessione estiva di calcio. Non si è rafforzata. Ad Haifa, contro il Maccabi, “sono venuti al pettine tutti i nodi di un gruppo mal assemblato, oltre che probabilmente male allenato e con la testa da un’altra parte”. Ilsotto accusa La, oggi, non ha né capo né coda, oltre ad essere priva di anima. La colpa è del. “Ci sarebbe insomma – o meglio, c’è – da ...