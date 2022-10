Giulia Salemi risponde in modo perfetto a Ciacci e parla della squalifica di Ginevra Lamborghini

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ unain perfetta forma quella intervistata da Vanity Fair. Ieri, mercoledì 12 ottobre, Salottoè sbarcato su La5 con la nuova stagione e stasera sarà la regina dei social del Grande Fratello Vip.(in) aIntervistata dal buon Mario Manca, svela cosa ne pensa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'ex concorrente Giovanni Ciacci aveva infatti avuto molto da ridire in tempi non sospetti sulla carriera di, che è oggi impegnata nel reality di Alfonso Signorini come commentatrice ...Indice: ecco le sue parole La denuncia dell' influencer Italo - persiana nei confronti del regime iranianoalle donne iraniane: 'Continuate a rifiutarvi di tacere'- ...Giulia Salemi dopo il successo della prima stagione di Salotto Salemi, ha deciso di inaugurare la seconda stagione con effetti speciali invitando la tiktoker più amata e famosa del momento, Elisa ...Anche l'influencer italo-persiana, tramite la trasmissione "Le Iene", ha voluto esprimere la sua vicinanza dopo la morte della 22enne Mahsa Amini e le relative proteste che si sono scatenate nel Paese ...