Gf Vip 7 | Ufficiale Giudiziario in arrivo per Pamela Prati

Ora, come riporta Leggo.it, ci sarebbe altre spese da recuperare e alla Porta rossa del Gf7 pare che presto busserà ( o ha già bussato) unGiudiziario. Nel documento lebgale pubblicato ...GFgiudiziario 'notificherà un atto di pignoramento a Pamela Prati': cosa sta succedendo In base a quanto riportato da Leggo, ungiudiziario potrebbe a breve fare il suo ...Alla showgirl verrà notificato un atto per il recupero delle spese legali dovuto per aver perso una causa civile intentata contro una nota palestra romana ...Andiamo a scoprire chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto Attilio, Charlie, Gegia, Giaele e Nikita.