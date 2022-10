Gabriele Corsi confessa il suo problema | Un’esagerazione pericolosa | “Non è possibile”

Leggi su newstv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il celebre conduttore si èto in un’intervista raccontando del suo: per lui è veramente difficile farne a meno.è un conduttore, attore e comico noto per essere uno dei membri del Trio Medusa. Il gruppo (formato insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi) è diventato celebre grazie alla partecipazione alle trasmissioni “Quelli che il calcio” e “Le Iene”.il suo(fonte web)Dal 2001 il Trio Medusa conduce il programma radiofonico “Chiamate Roma Triuno Triuno”.ha esordito come solista nel 2016, con la conduzione della trasmissione “Take me out – Esci con me”. Il successo da solista Il suo debutto ha riscosso un grande successo.ha dimostrato di ...