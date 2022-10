“Ecco chi sono i colpevoli” Scomparsa di Denise Pipitone | Piera Maggio è sicura | “Nomi e cognomi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)conosce idel rapimento di. Non ha dubbi la donna che, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato di conosce l’identità deidella sparizione di sua figlia. La mamma diha fatto capire la loro identità quando ha detto che queste personestate assolte, ma che per loro erano stati chiesti 15 anni. Queste le sue parole: “Se mifatta un’idea di quello che potrebbe essere successo?”. E ancora: “Certo che sì, anzi, ho un quadro molto chiaro, non ho dubbi di chi siano i. Nonmie illazioni,ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona. Che poi questa ...

Corriere della Sera

E Damiano si commuove: 'Mi hai fatto un regalo' X Factor, esordio per i nuovi giudici:il meglio della prima puntata. E Damiano ringrazia Linda per Coraline Poi la hit ha permesso al 42enne ...... sicurezza, opere pubbliche e autonomia 'sappiamo come farlo e confarlo'. Per Salvini sarà un onore'. "quando verranno eletti". La profezia di Lupi sui presidenti di Camera e Senato La ... Ecco chi davvero sostiene l’Ucraina Su YouTube è apparso un video in cui due RTX 3090 in SLI competono con una RTX 4090 in nove giochi. Un esperimento affascinante, ma che si rivela un mezzo fallimento per via della mancanza di ottimizz ...Inzaghi: "una grandissima partita, sapevamo di dover avere coraggio" Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Barcellona-Inter Tre gol segnati al Camp Nou e una partita da Inter, giocata con con ...