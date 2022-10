DiscoverEU | 70 000 pass per far viaggiare gratis i giovani europei

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il 2022 è l’Anno europeo dei, ma è, al contempo, un momento storico cruciale per la storia europea e mondiale. È quindi fondamentale che le Istituzioni, anche europee, focalizzino la loro attenzione sulle generazioni piùallo scopo di dar loro la possibilità di ampliare gli orizzonti e costruire un mondo tollerante, resiliente e connesso, soprattutto umanamente e socialmente. La Commissione europea continua questo suo percorso dando al maggior numero dila possibilità di scoprire l’Europa viaggiando, di esplorare le diversità che la connaturano, ma, soprattutto, gli elementi sociali e culturali che uniscono i cittadini, il tutto in maniera sostenibile. La Commissione, infatti, incoraggia ausando la rete ferroviaria e predispone piani ...

