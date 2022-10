Da Juric a Bocchetti | Gasperini nel Genoa ha forgiato una classe di allenatori

Si scrive Gasperini, si legge MCD: minimo comune denominatore. Sembra di essere tornati sui banchi di scuola, non è così ma poco ci manca. Dietro la cattedra c'è il maestro Gian Piero, ostinato a ...A centrocampo c'erano Ivan(già con il Gasp a Crotone) e Matteo Paro , allenatore in capo e ... E in difesa ecco Salvatore, appena scelto dal Verona . Con lui Giuseppe Biava, che allena ...l conferma di Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore dell'Hellas Verona produce un corso effetto sulla Serie A. Come spiega il collega Enrico Turcato (responsabile di @Optapaolo, ...I due erano insieme nel Genoa 2008-09. Di quella squadra Palladino, Thiago Motta e la coppia Juric-Paro sono diventati allenatori in A ...