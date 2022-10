Champions League | Napoli-Ajax 4-2 | gol e highlights | VIDEO

La Juventus perde Angel Di Maria per circa 3 settimane. L'argentino, k.o. per un infortunio muscolare nel match dicontro il Maccabi Haifa, resterà fermo per 20 giorni. 'Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J - Medical hanno evidenziato una lesione di ...... ma la squadra di Spalletti ha il vento in poppa e sarà spinta anche contro il Bologna dai 50.000 che hanno affollato Fuorigrotta per la notte della qualificazione agli ottavi di. MUSICA ...Il Napoli, raccoglie i punti e scala la classifica del Ranking Uefa e, con il passaggio agli ottavi, si avvicina al miglior piazzamento ...La Premier League sembra debba ormai far man bassa dei trofei calcistici continentali, ma anche le società più prospere devono scendere in campo e sudarsi ...