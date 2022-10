Caro bollette | l' Antitrust e Arera | ' Dietro l' aumento dei prezzi pratiche scorrette' Codacons | ' Pronti a valanga di cause'

Punto Informatico

Pratiche commerciali scorrette dopo l'aumento dei prezzi e il: da Antitrust e Arera arrivano dure accuse nei confronti degli operatori. 'L'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni ...... difficile in un momento in cui latitano le risorse e non si conta più il numero di emergenze, tra inflazione,e possibile recessione . Perché Altavilla è stato cacciato da Ita ... Caro bollette: quando finirà e come difendersi In agenda anche la questione depuratore del Garda, con probabili sinergie tra maggioranza e opposizione. Il senatore forzista Paroli critico con FdI: «ci sono troppe cose da chiarire» ...Un’ora in meno al giorno di illuminazione per le strade di Milano e smart working il venerdì per i dipendenti pubblici. È questa la ricetta del sindaco del capoluogo meneghino, Beppe Sala, per far fro ...