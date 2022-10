Carceri | un poliziotto aggredito e ferito da un detenuto a Sollicciano Il Sappe | «Basta»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ancora violenza all’interno delle. «Ennesima giornata di sangue e violenza nella Casa circondariale di, dove ieri unè statoda un». Lo denuncia Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria aggiungendo che «nella mattinata di ieri un, già resosi protagonista di gesti violenti durante la detenzione, si è scagliato improvvisamente e con violenza contro un appartenente alla Polizia Penitenziaria, addetto all’atrio del secondo piano del Reparto Giudiziario, che era intervenuto in ausilio di altro agente, addetto alla vigilanza e osservazione della sezione, che si trovava in difficoltà col ristretto nordafricano che pretendeva di uscire dalla sezione ...

Ormai picchiare un agente in carcere senza subìre alcuna conseguenza è diventato quasi uno sport nazionale. La situazione delle carceri del Lazio e italiane, per adulti e minori, è sempre più allarmante. Il sindacato: «Anni di ipergarantismo nelle carceri, provvedimenti scellerati a pioggia. La politica penitenziaria non punisce e permette ai detenuti di auto gestirsi»