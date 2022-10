Agenzia ANSA

Un edificio nella citta' russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, e' stato danneggiato daiche le autorita' locali riconducono all'Ucraina e alle truppe di Kiev. Il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che "e' stato colpito un palazzo ...... agliviene chiesto di limitare temporaneamente l'uso del traffico mobile, di disabilitare ... 7 ore fa Bambino per 6 ore sotto le macerie I pesantirussi nella notte su Mykolaiv, ... Bombardamenti ucraini danneggiano un edificio nella ciita' russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina - Mondo Un edificio nella citta' russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, e' stato danneggiato dai bombardamenti che le autorita' locali riconducono ...Laddove non arriva via terra - ancora oggi a Kherson si registra un profondo ripiegamento delle truppe russe - Mosca prova ad arrivare dal cielo e a colpire ...