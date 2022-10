Avellino | scontro a fuoco con la polizia | morto un rapinatore

... gruppo B che invece vede Pordenone e Albinoleffe prime con 7 punti e reduci dallodiretto ... Nel girone D, Pontedera e Carrarese sono a 7 punti mentre, nel girone E,e Juve Stabia ...Come è noto, Del Basso De Caro, era stato designato dalle federazioni provinciali die ... La presidente ha purtroppo deciso di consumare lopretendendo la votazione per appello ...Banda di sei uomini stava per mettere a segno un colpo a Cesinali in provincia di Avellino: morto uno dei banditi. Stavano per assaltare un portavalori della Cosmopol. I banditi sono tutti della provi ...Conflitto a fuoco a Cesinali, piccolo centro alle porte di Avellino, tra forze dell'ordine e una banda di rapinatori, uno dei quali è rimasto ucciso. (ANSA) ...