Attenti al cavo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le condotte che attraversano i fondali degli oceani, e del Mediterraneo, trasportano non solo idrocarburi, ma anche dati per le comunicazioni e il sistema finanziario mondiale. Eppure, nonostante l’importanza e la vulnerabilità, la loro protezione è trascurata. Rendendoli facili bersagli. Era il 2013, quando con lo scandalo Datagate, Edward Snowden, informatico ex tecnico della Cia, svelò a tutto il mondo l’esistenza di una guerra di spionaggio combattuta con «cimici» calate negli abissi marini. La rete a fibra ottica poteva essere violata per sottrarre dati sensibili e anche essere sabotata, mettendo in «lockdown informatico» interi Paesi. Quasi dieci anni dopo, nel gennaio scorso, arriva un allarme più circostanziato. Sulle colonne del quotidiano inglese Times compare l’avvertimento dell’ammiraglio Sir Tony Radakin, Chief of the Defence staff, cioè capo delle Forze armate ...