ATP Firenze 2022 | Lorenzo Musetti annichilisce Bernabé Zapata Miralles e approda ai quarti di finale

17:50 Diamo un'occhiata alle statistiche del match: 9 gli ACE in totale per l'azzurro, che commette anche un doppio fallo; 0 ACE e 0 doppi falli per Zapata. Lorenzo ha servito il 58% di prime palle in ...Matteo Berrettini Questa settimana c'erano grandi aspettative in Italia per il torneo di. L'250 italiano metteva in mostra diversi tennisti, ma i risultati finora sono stati molto scadenti. Al primo turno sono usciti Zeppieri, Maestrelli, Flavio Cobolli e soprattutto Lorenzo ...Clamorosa sconfitta per Matteo Berrettini all’esordio sul cemento indoor dell’Atp 250 di Firenze. Reduce da un bye al primo turno, il tennista romano (ma… Leggi ...Atp Firenze 2022: un grande Musetti domina Zapata Miralles e vola ai quarti di finale. Musetti vince 6-3 6-0 e se la vedrà nel prossimo turno con Mcdonald, che ha battuto oggi Passaro.