Amministrative | la lista civica ‘Maddaloni è’ pronta a scendere in campo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Il movimento civico “Maddaloni è”, in vista delle elezioniprossime, annuncia la scelta di ritornare in: “Pronti ad alleanze con forze politiche a cui è a cuore il bene della Città”, ha dichiarato l’ex Presidente del consiglio comunale, nonché co-fondatore del movimento Giacomo Lombardi. La, memore dell’ottimo risultato elettorale delle comunali scorse, ritorna ufficialmente nell’agone politico calatino. “Riteniamo – ha aggiunto Lombardi – di essere un movimento civico in grado di poter soddisfare le esigenze spesso dimenticate di una società civile mortificata nelle sue aspettative da scelte politiche sciagurate, i cui effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro movimento politico non ha preclusioni. Chiunque condividerà ...

