Van der Sar | «Ad Amsterdam non avete visto il vero gioco dell’Ajax»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Poco prima di Napoli-Ajax, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore generale del club olandese, Edwin Van der Sar. «Il Napoli ha giocato benissimo all’andata. Per noi sarà una partita difficile qui. Vediamo i nostri giocatori come reagiranno sul campo dopo la sconfitta. Lucca? E’ giovane, è un gran giocatore, non solo di piedi, è veloce, penso che questo mese potrà giocare di più». L’Ajax è famosa per promuovere i giovani del vivaio in prima squadra, negli ultimi anni però siete intervenuti sul mercato e nonpreso tutti dal vivaio, come mai? «Penso che è difficile, la nostra accademia è buona ma non è possibile sfruttarla sempre. Abbiamo venduto sette giocatori della prima squadra è difficile rimpiazzarli con i nostri giovani talenti, ne abbiamo ancora, ma abbiamo venduto e avevamo la possibilità di prendere sul mercato giocatori già pronti, ma non è ...