(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma 12 ottobre 2022 "Vediamole proposte per i Presidenti delle Camere però penso che voteremo, di solito èalla fine, però vediamo. I nomi che si fanno non li ...

Tiscali Notizie

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 "Vediamole proposte per i Presidenti delle Camere però penso che voteremo scheda bianca, di solito è ...accade" Lo ha dichiarato Roberto,...C'erano Robertodi Articolo 1, Bruno Tabacci di Impegno Civico, Paolo Ciani di Demos ... Intanto per il primo atto da parlamentari,con il voto sui presidenti della Camera, dal ... Speranza: “Domani scheda bianca. Opposizione deve dialogare la campagna elettorale è finita' (Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 'Vediamo domani le proposte per i Presidenti delle Camere però penso che voteremo scheda bianca, di ...1' di lettura 12/10/2022 - "Due donne a capogruppo Valutazione è discuterne prossima settimana" POLITICA (Roma). "Domani scheda bianca Aspettiamo e vediamo le proposte che sono in campo, ma penso di ...