Shakhtar Donetsk - Real Madrid 1 - 1 | gol e highlights

Il Real Madrid riesce a pareggiare 1 - 1 contro lograzie alla rete al 95' di Antonio Rudiger. Nell'occasione, però, il difensore dei ...... mentre il Real Madrid si qualifica grazie al pareggio in extremis (1 - 1) contro lo. Quarta giornata della fase a gironi della Champions League Gruppo E: Dinamo Zagabria - ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in Champions contro lo Shakhtar Donetsk in conferenza stampa: "Non abbiamo giocato bene ma questa squadra non si arren ...I potoghesi pareggiano 1-1 a Parigi e rimangono a pari punti con i francesi, in testa al girone della Juventus. La squadra di Guardiola, in 10 per un'ora, ...