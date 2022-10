Rinnova con il Napoli fino al 2027 | succederà durante i Mondiali

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Si è fermato ai box Amir Rrahmani ed i tempi non sono affatto brevi. Il centrale kosovaro, fin qui pulito, preciso ed ordinato, è stato sicuramente uno dei perni di questa squadra nonché uno dei responsabili di questo iniziale sprint azzurro. Pesa dunque non poco il guaio muscolare che lo ha colpitoCremonese-e che lo terrà fuorial 2023. Se nel breve periodo Luciano Spalletti potrà contare sui rincalzi Ostigard e Juan Jesus però, la società non vuole assolutamente privarsi del proprio numero 13. Si è infatti già a lavoro per un possibile rinnovola sosta per i, che potrebbe arrivare fin da subito nel mese novembre. Come annuncia l’edizione odierna di Repubblica, società azzurra ed entourage del giocatore stanno parlando ormai da tempo. Sembra esser infatti già ...