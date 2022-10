Renault Kangoo E - Tech Electric | multi - combo dalla grande ospitalità

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Si allarga la famiglia a batterie dicon l'arrivo diE -. Definito un combi - space, inedito neologismo per l'auto: l'abbiamo toccata con mano in anticipo di qualche ...

Si allarga la famiglia a batterie dicon l'arrivo diE - Tech Electric . Definito un combi - space, inedito neologismo per l'auto: l'abbiamo toccata con mano in anticipo di qualche giorno rispetto all'esordio programmato ...Compagna di lavoro versatile, ma anche pratica Mpv per famiglie, la nuovasi mostra al Salone di Parigi in versione elettrica. Con un'autonomia dichiarata di 285 km nel ciclo Wltp e un vano di carico ampliabile da 850 a 2.500 litri, sarà ordinabile subito ...Grande capacità di carico e spazio a bordo: autonomia di 285 km nel ciclo WLTP, adatta agli spostamenti cittadini e "regionali".Prima variante elettrica per la multispazio di Renault: motore da 90 kW per un’autonomia di 285 km. L’abitacolo offre maggiore versatilità ...