Pricer Partecipa Alla Ricerca Dell’osservatorio Innovazione Digitale Nel Retail Del Politecnico Di Milano

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)/Stoccolma–, tra i leader mondiali di fornitori di etichette elettroniche (ESL),neldeldi. “Abbiamo accolto con piacere la proposta di prendere parte in qualità di sponsorin quanto riteniamo di essere fra gli attori principali del cambiamento che interessa il mondo del: la digitalizzazione dei processi fondamentali del punto vendita – come per esempio l’adozione di etichette elettroniche intelligenti – rappresenta una leva non solo per essere più competitivi, ma anche per velocizzare le ...