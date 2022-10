Picchiato e sequestrato per non aver pagato l’affitto | 38enne in prognosi riservata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Cinque persone sono state arrestate con l’accusa diun uomo lo scorso 2 ottobre a Castel Gandolfo, “colpevole” di nonsaldato circa 2mila euro di canoni di affitto arretrati. Una vera e propria spedizione punitiva messa in atto contro l’inquilinodal proprietario di casa insieme ad altre 4 persone – tutte di età compresa tra i 35 e i 66 anni – che lo hannocon calci e pugni, con un bastone metallico e ferito alla gamba con un machete. Gli oggetti sono stati ritrovati, insanguinati, nella villetta dove è avvenuto il pestaggio. Nel provvedimento di fermo vengono contestati i reati di in concorso di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con ...

