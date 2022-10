Il Sannio Quotidiano

In cima a tutti veleggia Giorgia Meloni ,perde terreno ogni giorno che passa, Giuseppe Conte ... C'è poi, come dicevamo all'inizio, il fattore che'fico secco'. Le celebrity non hanno ...E su questoin causa proprio Bruxelles, perché la difesa delle frontiere esterne è un ... L'accozzaglia di, così come la sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l'occhio ... Pd: Letta, ‘ci chiameremo Pd-Italia democratica e progressista’ Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il nostro nome sarà quello della lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista. I gruppi si riuniscono il 17 e il 18 e in quell’occasione eleggeremo i Pres ...La manifestazione della discordia. Continua a far discutere «la chiamata alla pace» promossa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «L’obiettivo ...