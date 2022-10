Majorette - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | performance per ogni dimensione

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Negli ultimi anni il panorama delle berline ad alte prestazioni è stato un monopolio quasi esclusivo delle tedesche. Fino a quando, nel 2016, è arrivata sul mercato l'. Per lei un pedigree da sportiva vera: trazione posteriore e un sei cilindri da 510 cavalli e 610 Nm di coppia. E sui passaruota è ritornato quelverde che contraddistingue fin dai tempi della Targa Florio le vetture con spiccate caratteristiche sportive del marchio di Arese. Una rievocazione di un trademark, che non solo ricorda l'heritage dell'(fatto da piacere di guida e ricerca del limite), ma anche del Made in Italy. Una tradizione che nel caso dellasi mischia con l'eccellenza tecnologica e ...