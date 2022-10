LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | tutto pronto per il via

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40 12.23 Percorso semplice per i primi 80 chilometri, ma si comincerà a fare sul serio appena entrati nella provincia di Vicenza con gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e Perarolo (4,2 km al 3,6%) in rapida successione. 12.18 Da sottolineare che oggi sarà l’ultima gara della carriera per Davide Rebellin, che ha annunciato il ritiro a 51 anni. 12.15 Startlist di ottima qualità: all’ultimo si è aggiunto Mathieu van der Poel, bronzo ai Mondiali di Gravel domenica. Spazio a tante stelle italiane: da Trentin a Covi. 12.12 In programma oggi la penultima corsa del calendario italiano di ciclismo su strada, si chiuderà con laClassic domenica. 12.10 Buongiorno e ...

Risultati Champions League, classifiche/ Anche il Milan va KO! Diretta golscore Per l'atleta ... Quando a 12 anni mi prendevano in, ci pensavo. Ho vissuto lo stesso 22 anni dopo, a Roma, ......per l'Italia, tornerà a esibirsi nei club con cinque appuntamenti a Napoli, Roma, Firenze, Padova e Milano. Le date del tour 5 maggio " Napoli, Casa della Musica 6 maggio " Roma, Atlantico...Il Barcellona ospita l'Inter per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: streaming gratis e probabili formazioni ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro del Veneto 2022, evento che darà il via al Ride the Dreamland 2022 che comprende la Serenissima Gravel, ...