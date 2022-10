Le nomination degli MTV EMA 2022 con Blanco e Maneskin tra i Best Italian Act

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono state svelate nelMTV EMA, in scena il 13 novembre da Düsseldorf, Germania. Harry Styles è in testa con sette, tra cui “Artist,” “Song” e “Video”. Alle sue spalle troviamo la plurinominata Taylor Swift con sei, tra cui “Artist,” “Pop,” e la nuova categoria EMA, “Longform Video.” Chiudono il cerchio dei top performer Nicki Minaj e ROSALÍA entrambe con cinquetra cui “Song” e “Artist”. Svelate anche leMTV EMAper quanto riguarda il...

... letti sottomarini e armature che prendono vita, la Lansbury si aggiudica una nuovaai ... In compagnia dei lupi (1994), Nanny McPhee - Tata Matilda (2005), sono alcunialtri grandi ...... entrambe riconosciute con dueagli Emmy. Adattato dalla serie a fumetti dello scrittore ... Sebbene nel corsoanni siano stati elaborati diversi piani, per un sequel del film originale ...Abbiamo un annuncio importante da fare. Sono appena uscite le nomination degli MTV EMAs 2022! Senza perdere ulteriore tempo, andiamo allora a scoprirle subito insieme. L’artista più nominato quest’ann ...Dopo il caso Iva Zanicchi-Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, anche il Gf Vip ha il suo parolaccia gate. Non che questa edizione del reality di Canale 5 sia finora priva di polemiche e colpi ...