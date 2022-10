Intesa Sanpaolo | tremano i clienti | l’ultima truffa vi mette in pericolo

Leggi su inews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) . Tutto quello che bisogna sapere per evitare di cascarci Gli hacker informatici utilizzano nomi importanti, come quello della famosa banca, per attaccare gli utenti. Con un SMS si rischia di avere il proprio conto svuotato. C’è una sindrome da accerchiamento che riguarda tutti gli L'articolo proviene da Inews24.it.