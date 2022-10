Inter | Lautaro | “Grande emozione | felice per gol e assist”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio contro il Barcellona e il ritorno in rete. “Le emozioni sono tante. Abbiamo affrontato una squadra fortissima in trasferta. Qualche settimana fa abbiamo capito di essere in difficoltà e abbiamo tirato fuori quello che serviva. Gosens e Bellanova hanno fatto unagara entrando dalla panchina. Il gol arriva quando meno te l’aspetti, e così è stato. Sonodi aver fatto l’a Gosens, lavora molto bene e se lo merita”. SportFace.

Un gol che ridà completamente vita all', capace di ribaltare tutto al 63' con la fiammata diMartinez, bravissimo a mettere giù di petto su cross di Calhanoglu e battere di destro il ...La squadra di Simone Inzaghi assaporta il colpaccio al Camp Nou, ma viene ripresa in pieno recupero da Lewandowski. Sotto nel primo tempo, nella ripresa a segno Barella,e Gosens. Per la qualificazione agli ottavi sarà sufficiente battere il Viktoria ...Dopo la vittoria a San Siro della scorsa settimana, l'Inter pareggia 3-3 contro il Barcellona al Camp Nou. "Le emozioni sono tante, abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Barcellona sul suo ...L’Inter parte forte e nei primi minuti chiude i blaugrana nella loro metà campo: al 4' Lautaro arriva al tiro di testa ma la mira è sbagliata. Ma già al 5' arriva un cross pericoloso per i nerazzurri, ...