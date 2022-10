Infortunio Dybala | lesione al retto femorale sinistro | ecco i tempi di recupero

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha svolto oggi la risonanza magnetica per valutare l’che lo ha colpito nel match contro il Lecce Paulo, attaccante della Roma, ha svolto oggi la risonanza magnetica per valutare l’rimediato nel match contro il Lecce mentre calciava un rigore. Gli esami hanno evidenziato, secondo quanto riportato da Sky Sport, unaaldella gamba sinistra. Idisono ancora da valutare, ma si vocifera uno stop di almeno 30 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mondiale appeso a un filo, ma il filo c'è e per ora tiene. È quello che fa capire la Roma dopo che, in tarda mattinata, Pauloè stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart a una risonanza magnetica al retto femorale della coscia sinistra, a cui si è infortunato domenica scorsa nella partita contro il Lecce. L'...Gli esami a cui è stato sottoposto oggi l'attaccante della Roma , Paulo, hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Al momento non ci sono dettagli più specifici sul grado della lesione . Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà ...ROMA - Paulo Dybala si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce: confermata la lesione muscolare al retto femorale sinistro.Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Gli esami sostenuti dall’attaccante della Roma hanno infatti confermato la lesione al retto femorale sinistro e tra una o due ...