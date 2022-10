Garanzini sulla Juve | dopo un signor avvio anche Milik sta regredendo al livello dei compagni 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Persinosta, in questa. “Inspiegabile. Inverosimile. Inammissibile. Sono tre aggettivi, che si somigliano e rappresentano una delle sintesi possibili di quel che sta accadendo allantus”. Su La Stampa, Gigicommenta la sconfitta di ieri in Champions League. La squadra di Allegri ha perso contro il modesto Maccabi, che non vinceva dalle guerre puniche. Tutti i giocatori sono sottotono, persino, che era sembrato il migliore, in principio di campionato, si sta adeguando al ribasso. “Quella di Haifa è una delle pagine più nere della storia recente, e non solo. Figlia di errori societari che vengono di lontano, madi miopie recenti. Per esempio la sottovalutazione della profondità della crisi: e per esempio ancora l’eccesso ...