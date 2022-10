G7 condanna attacchi russi a città ucraine Putin apre a un incontro con Biden

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) I leader del G7, nel loro summit virtuale convocato in emergenza dalla presidenza di turno tedesca e allargato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, hannoto glimissilisticicontro le, hanno ribadito il no alle annessioni di regioninella Federazione russa, hanno annunciato che imporranno ulteriori costi economici su Mosca e hanno espresso sostegno all'indagine sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. "Condanniamo questinella maniera più forte possibile e ricordiamo che gliindiscriminati contro civili innocenti costituiscono un crimine di guerra. Il presidente (russo Vladimir)e gli altri responsabili dovranno renderne conto", si legge nel comunicato finale del ...

Anche i leader hanno condannato "gliindiscriminati sulla popolazione civile innocente" ...a cui si è aggiunta la promessa degli Usa di nuove armi a Kiev, mentre la Germania ha ...Il G7 virtuale dei leader mondialiPutin. Zelensky: 'Nessun dialogo con Mosca'. Intanto sale a 20 il numero delle vittime neglimissilistici russi di ieri in Ucraina, mentre i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Prima gli attacchi, anche su bersagli civili, tra i quali un campo giochi per bambini, un ponte pedonale, un centro commerciale, un consolato tedesco. E una scarica di decine e decine di missili ...